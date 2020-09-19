Минздрав изменил требования пребывания на изоляции и теперь досрочно прекратить 14-дневную самоизоляцию с этого момента можно на восьмой день.

Как передает новостной портал Завтра, о данном нововведении сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«На восьмой день человек сможет самостоятельно сдать ПЦР-тест, если у него есть такое желание. Почему на восьмой? Потому что это средний срок пребывания в инкубационном периоде», — подчеркнул министр.

Но совершить ПЦР-тест можно будет только за свой личный счет.

После завершения 14-дневного самоизоляции сдавать ПЦР-тест на коронавирус не является обязательной процедурой. Проходить тест стоит только в том случае, если есть симптомы, отметил Степанов.

Тест на COVID-19 перед плановой госпитализацией в больницу и после окончания самоизоляции теперь не нужно. Но лишь при условии, что нет симптомов ОРВИ.

Также и школьникам, которые находятся на самоизоляции, через 14 дней можно сделать ПЦР-тест только при наличии симптомов коронавирусной инфекции.

Напоминаем, что в Украине начали продавать справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

Также сообщалось, что четверть ПЦР-тестов на коронавирус могут быть ложными.

Ранее в Украине хотели тестировать на коронавирус по-новому.