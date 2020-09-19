В Соединенных Штатах Америки, в штате Нью-Йорк, в Рочестере, два человека погибли в результате стрельбы на вечеринке.

Как передает новостной портал Завтра, жертвой данного преступления являются девушка 18-22 лет и парень 18-22 лет, об этом сообщает американский канал ABC.

Помимо погибший также было зафиксировано 14 раненых, которые были доставлены и госпитализированы в две местные больницы. Никто из других жертв стрельбы на этой вечеринке не получил опасных для жизни травм.

Multiple RPD technician units leaving the scene. pic.twitter.com/3jpNY81C3F — Tyler Brown 13 WHAM (@tbrown13WHAM) September 19, 2020

В этот момент правоохранительные органы опрашивает свидетелей данного проишествия, чтобы получить дополнительную информацию о том, как и почему началась стрельба. Также они хотят узнать больше о подозреваемых лицах.

Когда полиция прибыла на место происшествия, 100 человек бежали с места преступления.

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