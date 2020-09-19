В связи с ДТП между микроавтобусом Volkswagen и легковушкой Audi в ​​Черновицкой области, на Буковине, погиб человек. Еще 12 человек доставлены в больницу и госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины за сегодняшний день, 19 сентября.

«19 сентября в 01.00 вблизи села Недобоевцы Хотинского района произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом», — говорится в сообщении ГСЧС.

Для деблокации пострадавших лиц к операции было привлечено шесть человек личного состава ГСЧС и две единицы техники.

Авария произошла между автомобилем Audi, за рулем которого был киевлянин, и микроавтобусом Volkswagen, которым управлял житель Кельменецкого района. На месте скончалась 49-летняя женщина, как гласят данные полиции.

Микроавтобус перевозил работников одного из предприятий Черновцов в Кельменецкий район.

Напоминаем, что произошло смертельное ДТП в Запорожье.

Также в Киеве посреди ночи произошло ДТП при участии 8 авто.