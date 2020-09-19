Алексей Навальный, российский оппозиционер, которого отравили веществом Новичок еще в начале августа, рассказал о своем текущем состоянии его здоровья.

Как передает новостной портал Завтра, Навальный описал его на своей странице в Instagram.

Алексей рассказывает, что ранее он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать в принципе. Каждое утро его посещал лечащий врач и реабилитировал его, чтобы тот мог вспоминать и писать слова.

«Это вгоняло меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова и в каком месте головы они возникают. Как выразить свое отчаяние, я тоже не знал и потому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню», — рассказывает Навальный.

Также российский оппозиционер говорил о том, что ему было сложно выполнять движения, которые были связаны с общей моторикой тела.

«Врачи Шарите решили главную проблему — превратили меня из технически живого человека в того, кто имеет все шансы снова стать человеком, который умеет быстро листать Instagram и понимает, где ставить лайки», — добавил Навальный.

20 августа Алексей Навальный с отравлением был госпитализирован из аэропорта Омска. Он летел на рейсе Томск-Москва. Навальный впал в коматозное состояние. Позже его эвакуировали в Германию.

14 сентября независимые лаборатории Франции и Швеции сообщили, что отравления Алексея Навального произошло вследствие вещества Новичок, которую нашли в пробах оппозиционера.

Напоминаем, что Россия заявила, что «Новичка» у нее нет.

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