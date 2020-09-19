Увеличивается минимальная зарплата, в следствии чего у граждан вырастет доход, но государство не может повлиять на цены продуктов питания.

Как передает новостной портал Завтра, об этом говорит текущий президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки в Тернопольскую область в пятницу, 18 сентября, данную информацию освещает пресс-служба ОП.

«Что касается минимальной зарплаты, то пять тысяч – это ничего. Мы увеличили, насколько смогли, с 1 сентября. С 1 января она будет шесть тысяч, а с 1 июля или августа – шесть с половиной тысяч гривен», – напомнил глава государства.

Зеленский также уточнил, что в Украине рыночные цены на продукты и в этом случае государство не может их уменьшить, потому что на стоимость продуктов питания влияет множество различных факторов.

«Что касается уменьшения цен, то у нас рыночная экономика. Государство не может «ломать» цены и предприятия», – сообщил Зеленский.

Напомним, что реальная зарплата в Украине в июле выросла на 5%.

Ранее сообщалось, что минимальная зарплата в Украине вырастет до 7 тысяч гривен.

Также повышение зарплаты учителям в Украине.