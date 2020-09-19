Сегодня, 19 сентября, и в ближайшие дни жителей Украины ожидает сухая, но прохладная погода. Существенно похолодает в ночное время суток.

Как передает новостной портал Завтра, в западных областях страны термометры могут указывать всего +3° в ночное время суток. Однако в то же время днем на температура воздуха проднимется до +21°.

Такие же погодные условия днем ожидаются в южных областях Украины, но ночью будет на порядок теплее – от +8° до +11°.

В восточной части температура воздуха ночью будет от +5° до +10°, а днем – от +16° до +20°.

На севере ночью ожидается температура воздуха +5°…+°7, а днем — +17°…+19°.

В городе Киев день будет ясным, безоблачным, без осадков. Температура ночью +6°…+°8, а днем — +18°…+20°.

По прогнозу синоптиков, похолодание продлится до 22 сентября, но после — тепло в Украину начнется возвращаться.

Постепенное повышение температуры прогнозируется 23-25 ​​сентября.

Напоминаем, что в Украине сильно испортится погода.

Также в Украину идут первые заморозки.

Ранее сообщалось, что Украина готова к массовому производству вакцины от COVID-19.