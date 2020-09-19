В Одессе женщина в состоянии алкогольного опьянения избила двухлетнего ребенка на глазах у прохожих людей.

Как передает новостной портал Завтра, по данным, которые были предоставлены Нацполицией, мать жестоко начала бить свое чадо на проспекте Академика Глушко.

«Сообщение о том, что женщина на проспекте Академика Глушко бьет двухлетнего ребенка, поступило в полицию от прохожих. Полицейские выехали на место вместе с представителями службы по делам детей», — сообщается полицией.

39-летнюю женщину отправили на медицинскую экспертизу, по результатам которой, как оказалось, женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Мальчика двухлетнего возраста госпитализировали в ближайшую больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.

Полиция открыла дело по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) УК Украины. Сейчас правоохранительными органами проводится следствие и устанавливаются все свидетели неподобающего обращения с малолетним ребенком.

Работники полиции поставили женщину на профилактический учет, а работниками службы по делам детей будет инициирован иск в суд о лишении ее родительских прав.

Напоминаем, что на трассе Киев-Одесса столкнулись пассажирские автобусы.

Также СБУ задержала подозреваемых в стрельбе в Одессе.