В Одессе женщина в состоянии алкогольного опьянения избила двухлетнего ребенка на глазах у прохожих людей.
Как передает новостной портал Завтра, по данным, которые были предоставлены Нацполицией, мать жестоко начала бить свое чадо на проспекте Академика Глушко.
«Сообщение о том, что женщина на проспекте Академика Глушко бьет двухлетнего ребенка, поступило в полицию от прохожих. Полицейские выехали на место вместе с представителями службы по делам детей», — сообщается полицией.
39-летнюю женщину отправили на медицинскую экспертизу, по результатам которой, как оказалось, женщина была в состоянии алкогольного опьянения.
Мальчика двухлетнего возраста госпитализировали в ближайшую больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.
Полиция открыла дело по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК Украины. Сейчас правоохранительными органами проводится следствие и устанавливаются все свидетели неподобающего обращения с малолетним ребенком.
Работники полиции поставили женщину на профилактический учет, а работниками службы по делам детей будет инициирован иск в суд о лишении ее родительских прав.
Напоминаем, что на трассе Киев-Одесса столкнулись пассажирские автобусы.