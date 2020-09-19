Произошла перестрелка в центре Одессы в одном из ресторанов города.

Как передает новостной портал Завтра, в полиции сообщают, что конфликтная ситуация произошла в общественном заведении между двумя мужчинами, которые и открыли огонь. Злоумышленники пытались скрыться с места преступления, но их задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

В результате данной перестрелки, оба ее участника получили огнестрельные ранения.

По факту стрельбы начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

СБУ уведомило, что участники стрельбы имеют отношение к одной из организованных преступных группировок Одесской области.

«Во время стрельбы пули попали даже в окна противоположного дома. Устроили ее выходцы из кавказского региона. Двое из них получили ранения» — рассказали в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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