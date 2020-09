В Соединенных Штатах Америки умерла судья Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург.

Как передает новостной портал Завтра, Гизбург ушла из жизни вечером 18 сентября в возрасте 87 лет. После того, как сообщилась новость о смерти Рут Бейдер Гинзбург, национальные флаги США были опущены над Белым домом и другими правительственными зданиями в центре Вашингтона.

Причиной кончины стал рак поджелудочной железы.

Действующий президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Твиттере официальное заявление относительно смерти судьи.

«Известная своим великолепным умом и своим решительным отступлением от господствующих в Верховном суде взглядов, Гинзбург демонстрировала, что можно не соглашаться, не вызывая при этом раздражения у коллег и тех, кто придерживается иных взглядов», – откомментировал Трамп.

Statement from the President on the Passing of Supreme Court Associate Justice Ruth Bader Ginsburg pic.twitter.com/N2YkGVWLoF

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020