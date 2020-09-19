Хосеп Боррель, главный дипломат Европейского Союза по вопросам внешней политики планирует приехать в Украину с официальным визитом. Об этом сообщает Еврокомиссия.

Как передает новостной портал Завтра, как сообщается в расписании официальных лиц Еврокомиссии, приезд высокого представителя спланирован на 22 сентября этого года.

В Киеве запланированы встречи с текущим президентом Украины Владимиром Зеленским, Дмитрием Кулебой — министром иностранных дел и министром обороны Андреем Тараном.

Украину в Европарламенте предупредили о том, что может произойти отмена безвизового режима из-за ситуации с антикоррупционными органами власти. Также сообщают об отказе в макрофинансовой помощи.

Верховная Рада на заседании 17 сентября утвердила состав конкурсной комиссии на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре семь человек от парламента, кандидатуры которых не устроили Европейский Союз.

Напоминаем, что Шмыгаль пообещал не допустить отмены безвиза с ЕС.

Также ранее сообщалось, что безвиз под угрозой.