В Украине, в Николаевской области начались военные учения «Объединенные усилия — 2020». В сегодняшнюю субботу, 19 сентября, украинские военные, совместно с военными Британии, десантировались с военно-транспортных самолетов воздушных сил США и Украины под прикрытием украинских истребителей.

Как передает новостной портал Завтра, учения в данном формате проводятся впервые, о чем сообщило командование Вооруженных сил Украины

Во время прохождения определенных маршрутов, военные выполняли задания разной сложности, в том числе и взятие под контроль важных районов и объектов.

Также в командовании ОС ВСУ пока идет продолжение мероприятия оперативной подготовки личного состава к стратегическим командно-штабным учениям «Объединенные усилия – 2020».

«Проводятся штабные тренировки, во время которых осуществляется слаживание структурных подразделений Командования по вопросам планирования и управления войсками (силами) в ходе ведения операции сил обороны», – говорит генерал-лейтенант Сергей Наев.

В ходе тренировки, по словам Наева, изучается система работы органов военного управления и определяются адаптивные методики и методы управления войсками по стандартам государств-членов НАТО.

Напомним, что бойцов ВСУ хотят штрафовать за ответный огонь по террористам на Донбассе.

Также главнокомандующий ВСУ Хомчак заразился коронавирусом.