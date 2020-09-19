В сегодняшнюю субботу, 19 сентября, в столице Беларуси, в Минске женщины вышли на «блестящий» марш протеста против действующей власти.

Как передает новостной портал Завтра, TUT.BY сообщает, что некоторые участницы акции протеста пришли в интересных блестящих нарядах.

Женщины, пришедшие на этот протест, выкрикивают лозунги «Лукашенко в автозак», «Сколько стоит совесть?», «Верните нашу Машу, посадите Сашу».

Также они несут в руках ватманы и листы бумаги с надписью SOS, плакаты «Просто уйти уже не получится – трибунал!», «Балаклавы наизнанку», «У нашей борьбы женское лицо» и другие.

Возле торгового центра «Айсберг» силовые структуры прижали участниц «блестящего» марша к стенке. В свою очередь, женщины отреагировали таким образом: начали скандировать: «Женщин бьют трусы!»

Силовики вытаскивают девушек из толпы, стоящих в сцепке, и отводят в автозаки. Задержана также известная активистка Нина Багинская.

Напоминаем, что более 100 задержанных во время протеста 12 сентября.

Также ЕС предупредила Беларусь об опасности «превращения» в Украину.