В сегодняшнюю субботу, 19 сентября, в столице Беларуси, в Минске женщины вышли на «блестящий» марш протеста против действующей власти.
Как передает новостной портал Завтра, TUT.BY сообщает, что некоторые участницы акции протеста пришли в интересных блестящих нарядах.
Женщины, пришедшие на этот протест, выкрикивают лозунги «Лукашенко в автозак», «Сколько стоит совесть?», «Верните нашу Машу, посадите Сашу».
Также они несут в руках ватманы и листы бумаги с надписью SOS, плакаты «Просто уйти уже не получится – трибунал!», «Балаклавы наизнанку», «У нашей борьбы женское лицо» и другие.
Возле торгового центра «Айсберг» силовые структуры прижали участниц «блестящего» марша к стенке. В свою очередь, женщины отреагировали таким образом: начали скандировать: «Женщин бьют трусы!»
Силовики вытаскивают девушек из толпы, стоящих в сцепке, и отводят в автозаки. Задержана также известная активистка Нина Багинская.
Напоминаем, что более 100 задержанных во время протеста 12 сентября.
Также ЕС предупредила Беларусь об опасности «превращения» в Украину.