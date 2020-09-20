В Мариуполе, что находится в Донецкой области, водитель транспортного средства Ford Scorpio не справился с управлением на дороге, выехал за пределы проезжей части дороги и въехал в остановку общественного транспорта. Информацию передает Патрульная полиция.

Как передает новостной портал Завтра, на момент самого происшествия на месте происшествия, на остановке, находились две женщины, которые получили телесные повреждения. Патрульная полиция вместе с бригадой медиков оказали пострадавшим личностям первую медицинскую помощь.

На данный момент осуществляется охрана места происшествия, над этим делом работают следователи, идут разбирательства.

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