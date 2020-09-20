С нового кредита России на сумму 1,5 млрд. долларов, Беларусь собирается выплатить около 330 млн. долларов свою непогашенную задолженность перед российским «Газпромом». Об этом государственному телевидению сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Задолженность Беларуси перед« Газпромом» составляет примерно 330 млн. долларов. И объем кредита, который мы обсуждаем с Евразийского фонда, составляет 500 млн. долларов », — рассказал Силуанов.

Ранее российский министр также сообщил о том, что Российская Федерация выдаст Беларуси кредит в два этапа — 1 млрд. долларов в этом году и еще 5 млн. в течении 2021 году.

Силуанов также подчеркнул, что кредит поможет Беларуси выполнить свои долговые обязательства перед теми, кому она должна вернуть деньги, и поддержит финансовую стабильность.

Кредит был утвержден во время встречи Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко 14 сентября. Это была первая встреча между двумя лидерами соседних государств со времени начала в Беларуси демонстраций и акций протестов.

Напомним, что Путин выразил свои предположения, что Лукашенко не смогут свергнуть с поста президента.