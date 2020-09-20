По состоянию на сегодняшний день, 20 сентября в столице Украины, в Киеве зафиксировано 343 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как передает новостной портал Завтра, всего в столице за все время пандемии было замечено 19 483 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки ушло из жизни 4 человека в следствии осложнений, которые были вызваны COVID-19.

Заболели:

181 женщина в возрасте от 19 до 82 лет

в возрасте от 19 до 82 лет 133 мужчины в возрасте от 19 до 84 лет

в возрасте от 19 до 84 лет 17 девочек от 2 до 17 лет и 12 мальчиков от 25 дней до 16 лет.

Поправились от жестокого вируса за прошедшие сутки 31 человек. В общей сложности коронавирус смогли побороть 5 859 жителей Киева.

Больше всего случаев заражения было обнаружено в таких районах:

в Дарницком районе — 58 человек ;

; в Деснянском — 57 человек ;

; в Оболонском районе — 52 человек.

Напоминаем, что в Украине более 2900 новых случаев заражения на момент 20 сентября.

Также сообщалось, что в мире неприемлемый уровень смертности от COVID-19.

Ранее стал известен обновленный список стран зеленой и красной зоны.