По состоянию на сегодняшний день, 20 сентября в столице Украины, в Киеве зафиксировано 343 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Как передает новостной портал Завтра, всего в столице за все время пандемии было замечено 19 483 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки ушло из жизни 4 человека в следствии осложнений, которые были вызваны COVID-19.
Заболели:
- 181 женщина в возрасте от 19 до 82 лет
- 133 мужчины в возрасте от 19 до 84 лет
- 17 девочек от 2 до 17 лет и 12 мальчиков от 25 дней до 16 лет.
Поправились от жестокого вируса за прошедшие сутки 31 человек. В общей сложности коронавирус смогли побороть 5 859 жителей Киева.
Больше всего случаев заражения было обнаружено в таких районах:
- в Дарницком районе — 58 человек;
- в Деснянском — 57 человек;
- в Оболонском районе — 52 человек.
Напоминаем, что в Украине более 2900 новых случаев заражения на момент 20 сентября.
Также сообщалось, что в мире неприемлемый уровень смертности от COVID-19.
Ранее стал известен обновленный список стран зеленой и красной зоны.