По состоянию на сегодняшнее утро, 20 сентября, в Украине было зафиксировано 2 966 новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Как передает новостной портал Завтра, с самого начала пандемии в Украине коронавирусом заразилось 175 678 человек.

От осложнений, которые связаны на прямую с коронавирусной инфекцией, ушло из жизни 3 557 пациентов. За минувшие сутки погибло 41 человек.

Выздоровели за предыдущие сутки 758 пациентов, за все время пандемии поправилось 77 512 человека.

На сегодняшний день вот таким образом соблюдается самоизоляция:

Львов – 18,32% ;

; Киев – 17,85% ;

; Черновцы – 16,56% ;

; Ужгород – 15,89% ;

; Ивано-Франковск – 15,38%.

Больше всего новых заразившихся COVID-19 обнаружили в Харьковской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

Напоминаем, что в Великобритании грядет вторая волна заражений.

Также в Испании рекордный прирост пациентов.

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