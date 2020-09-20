По состоянию на сегодняшнее утро, 20 сентября, в Украине было зафиксировано 2 966 новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.
Как передает новостной портал Завтра, с самого начала пандемии в Украине коронавирусом заразилось 175 678 человек.
От осложнений, которые связаны на прямую с коронавирусной инфекцией, ушло из жизни 3 557 пациентов. За минувшие сутки погибло 41 человек.
Выздоровели за предыдущие сутки 758 пациентов, за все время пандемии поправилось 77 512 человека.
На сегодняшний день вот таким образом соблюдается самоизоляция:
- Львов – 18,32%;
- Киев – 17,85%;
- Черновцы – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Ивано-Франковск – 15,38%.
Больше всего новых заразившихся COVID-19 обнаружили в Харьковской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.
Напоминаем, что в Великобритании грядет вторая волна заражений.
Также в Испании рекордный прирост пациентов.
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