В Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии ввели штрафные санкции для людей, которые нарушают режим самоизоляции. Об этом сообщает ВВС.

Как передает новостной портал Завтра, по словам Бориса Джонсона, который является премьер-министром Великобритании, за отказ и нарушение карантинных ограничений будет положено оплатить штраф от £1 тыс. до £10 тыс.

Данное нововведение придет в действие с 28 сентября этого года и будет непосредственно касаться граждан страны, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, и тех, кто находится под наблюдением врачей в следствии контакта с заразившимися.

Кроме этого, правительство Британии заявило о единоразовой выплате в размере £500 для людей с низкими финансовым достатком, а также нововведение для работодателей: те в свою очередь будут нести административную ответственность за «наказания» своих сотрудников, которые вынуждено должны находится на самоизоляции.

Напоминаем, что в мире на данный момент неприемлемый уровень смертности от COVID-19.

Также Минздрав обновил список стран зеленой и красной зоны.