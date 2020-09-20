Светлана Тихановская, кандидат в президенты Беларуси, заявила о своей готовности вести диалог с Российской Федерацией и непосредственно с ее президентом Владимиром Путиным.

Как передает новостной портал Завтра, Тихановская выразила свое сожаление о том, что Путин поддержал Александра Лукашенко, который на данный момент является действующего президента Беларуси, а не народ.

«Это его решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем. Но мы всегда открыты, наш Координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации», — выразила свою позицию Светлана Тихановская.

Она, в свою очередь, называет дружественными странами Россию и Беларусь. Также Тихановская подчеркнула, что не позиционирует себя как будущего главу страны.

Напоминаем, что Тихановская обратилась к россиянам и выразила свое опасение того, что отношение народов двух стран может испортится.

Также Тихановская объявила революцию в Беларуси.

Ранее Тихановская просила работников белорусских предприятий продолжать забастовки.