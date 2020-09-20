В Хмельницкой области, в селе Новоселица погиб младенец по причине возгорания пожар в частном доме, еще двоих детей, которые также находились дома во время пожара, удалось спасти.

«На момент возгорания в здании находились трое малолетних детей. Родители закрыв детей дома пошли по делам», — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Как передает новостной портал Завтра, в первую очередь спасать детей кинулись ближайшие соседи. Им удалось открыть двери дома и вынести наружу двух девочек 2-х и 4-х лет, но 8-месячного младенца спасти не удалось.

Причина возгорания пожара — неаккуратное обращение детьми с огнем.

«Служба спасения Хмельницкой области предостерегает: уважаемые родители не оставляйте детей без присмотра! Легкомысленное поведение детей с огнем, незнание элементарных правил безопасного поведения — первопричины грустных и трагических последствий. И виной этому то, что родители не смотрят за детьми», — дали свой комментарий в ГСЧС.

Напоминаем, что в Орегоне лесные пожары унесли жизни десятки людей.

Также травмирован 7-летний мальчик во время тушения пожара в Житомирской области.

Ранее женщина застряла на 24-м этаже: в Киеве вспыхнул пожар в высотке.