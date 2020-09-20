Слуга народа, которая является политической партией, озвучила кандидатов в Киевсовет, которые будут принимать участие в местных выборах 2020 года, а также представителя самой партии, который также будет бороться за место Киевского городского головы. Об этом сообщает Слуга народа.

Как передает новостной портал Завтра, кандидатом в мэры стала Ирина Верещук. За места в Киевсовете будут бороться 10 человек, список кандидатов от партии Слуга народа возглавила Евгения Кулеба — жена главы МИД.

Список кандидатов:

Евгения Кулеба — жена министра иностранных дел, общественная активистка;

Михаил Присяжнюк — юрист, телеведущий;

Анна Маляр — юрист, криминолог;

Георгий Зантарая — дзюдоист;

Владислав Трубицын — предприниматель, общественный деятель;

Юрий Федоренко — юрист, бизнесмен;

Виталий Селик — общественный деятель;

Андрей Витренко — замминистра образования и науки;

Елена Говорова — легкоатлетка;

Ксения Семенова — педагог, популяризатор науки;

Алексей Киселев — доброволец, общественный деятель;

Игорь Брагин — шеф-повар.

Напоминаем, что нардепа Гео Лероса исключили из партии «Слуга народа».

Также «Слуга народа» представила своих кандидатов в мэры: полный список.