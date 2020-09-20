Слуга народа, которая является политической партией, озвучила кандидатов в Киевсовет, которые будут принимать участие в местных выборах 2020 года, а также представителя самой партии, который также будет бороться за место Киевского городского головы. Об этом сообщает Слуга народа.
Как передает новостной портал Завтра, кандидатом в мэры стала Ирина Верещук. За места в Киевсовете будут бороться 10 человек, список кандидатов от партии Слуга народа возглавила Евгения Кулеба — жена главы МИД.
Список кандидатов:
- Евгения Кулеба — жена министра иностранных дел, общественная активистка;
- Михаил Присяжнюк — юрист, телеведущий;
- Анна Маляр — юрист, криминолог;
- Георгий Зантарая — дзюдоист;
- Владислав Трубицын — предприниматель, общественный деятель;
- Юрий Федоренко — юрист, бизнесмен;
- Виталий Селик — общественный деятель;
- Андрей Витренко — замминистра образования и науки;
- Елена Говорова — легкоатлетка;
- Ксения Семенова — педагог, популяризатор науки;
- Алексей Киселев — доброволец, общественный деятель;
- Игорь Брагин — шеф-повар.
Напоминаем, что нардепа Гео Лероса исключили из партии «Слуга народа».
Также «Слуга народа» представила своих кандидатов в мэры: полный список.