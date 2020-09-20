Владимир Зеленский, текущий президент Украины, призвал свою команду к ответственности, чтобы доказать свою эффективность.

«Разве мы уже не хотим изменить страну? Нет? Не просто поменять фамилии на кабинетных табличках, а получить наконец эффективное, удобное, современное и адекватное государство? Так давайте менять. Не ныть, не жаловаться, не прятаться, не жаловаться на кого-то. А именно менять», — сказал президент.

Как передает новостной портал Завтра, речь идет как о местных выборах, так и о полного переосмысления социальных отношений в обществе, которые были известны общественности лишь коррупцией и нищетой.

«Сейчас речь идет о том, куда мы все-таки хотим в итоге дойти? И хотим ли? Или уже сломались на полпути? Но разве настоящие изменения могут произойти без выигрыша, без победы, без веры в себя? Вот почему необходимо, чтобы блестели глаза. Чтобы вопреки. Чтобы все вокруг видели желание идти и бороться», — уточнил Зеленский.

Также глава государства заявил, что у команды на данный момент достаточно времени, чтобы показать свою эффективность и продуктивность.

«Поэтому прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдания на будущее», — обратился президент.

Владимир Зеленский не стла называть определенных фамилий и ситуаций, однако он в своем обращении упоминал местные выборы и стремление к борьбе в их участии.

Давид Арахамия, который является главой фракции Слуга народа в Верховной Раде, дал свое заявление, что его политической партии будет выгодно проиграть на местных выборах.

Арахамия подчеркнул, что это может помочь направить негатив по поводу плохих городов, плохих дорог и прочих благ инфраструктур не на Слугу народа, так как они не руководят городом.

В самой партии Слуга народа отметили, что слова главы просто вырваны из контекста, так как он рассуждал о разных версиях политтехнологов о местных выборах.

Напоминаем, что скоро будет повышение минимальной зарплаты.

Также Зеленский назвал выборы причиной роста количества больных COVID-19.