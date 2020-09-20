Вил Мирзаянов, который является одним из тех, кто разрабатывал яд Новичок, попросил прощение у Алексея Навального, российского оппозиционера, который пострадал от отравления этим ядом.

«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился», — ответил Мирзаянов.

Как передает новостной портал Завтра, разработчик поделился тем, что в 1993 году он видел человека, который пережил отравления Новичком.