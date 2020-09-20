Вил Мирзаянов, который является одним из тех, кто разрабатывал яд Новичок, попросил прощение у Алексея Навального, российского оппозиционера, который пострадал от отравления этим ядом.
«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился», — ответил Мирзаянов.
Как передает новостной портал Завтра, разработчик поделился тем, что в 1993 году он видел человека, который пережил отравления Новичком.
По словам Мирзаянова, симптоматика у этого пострадавшего была очень похожей на те, которые описывал Алексей Навальный.
Напоминаем, что 20 августа Алексей Навальный с отравлением был госпитализирован из аэропорта Омска. Он летел на рейсе Томск-Москва. Навальный впал в кому. Позже его эвакуировали в Германию.
14 сентября независимые лаборатории Франции и Швеции сообщили, что отравления Алексея Навального произошло вследствие воздействия вещества Новичок, которое нашли в пробах оппозиционера.
Ранее создатели «Новичка» отреагировали на новость о яде в крови Навального.