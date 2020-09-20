На Софийской площади в столице Украины, в Киеве, в воскресенье, 20 сентября, происходила акция в поддержку заложников Кремля. Общественные деятели, в рамках данного проекта, читали фрагменты из писем заключенных.

Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщает Громадське радіо. Акция называлась «Письма из-за решетки».

Среди всех прочих, фрагменты писем пришли зачитать Эмине Джепарова, первый заместитель министра иностранных дел, Ольга Герасимюк, которая является журналисткой и руководителем Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, журналист и ведущий Роман Винтон (Майкл Щур) и Рима Зюбина — актриса.

Во время акции все желающие имели возможность написать ответное письмо заключенным. Стоит подчеркнуть тот факт, что писательский правозащитный марафон в поддержку украинских узников Кремля устраивают уже третий год подряд.

Напомним, что экс-узника Кремля избили и ограбили в Киеве.

Также политзаключенные Кремля из Крыма выступили с требованиями к Зеленскому.

Ранее Украина призвала ввести санкции против России из-за отравления Навального.