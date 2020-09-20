В Харьковской области было найдено тело 32-летнего мужчины, который являлся жителем Кегичевского района, на берегу водоема в поселке Слобожанское.

Как передает новостной портал Завтра, убийцей является 17-летний местный житель.

«Несовершеннолетний на плотине избил пострадавшего. После чего бросил его в водоем, взял деревянную палку и начал топить», — рассказали в ГУ НП в Харьковской области.

16-летний житель села Козацкое и 19-летний житель села Антоновка стали свидетелями данного преступления.

Преступнику грозит до 15 лет заключения. Следователи открыли уголовноедело по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 1 ст. 186 (Грабеж) УК Украины.

Сообщалось, что во Львове были задержаны двое парней возрастом 16-ти и 18-ти лет, которые на данный момент обвиняются в жестоком избиении двух львовян пожилого возраста. Об этом сообщает Нацполиция.

Напоминаем, что в центре Киева произошел взрыв в ресторане, есть пострадавшие.

Ранее в Николаеве во время задержания полицией умер молодой мужчина.