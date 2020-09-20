Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. 23-25 сентября постепенное повышение температуры», — сообщили в ГСЧС.

20-23 сентября будут проходить без осадков, однако уже 24 сентября на краю запада местами пройдет небольшой дождь.

Напоминаем, что из-за климатических изменений погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно. По словам специалиста, это происходит из-за географического расположения Украины.

Также сообщался прогноз погоды в Украине на 19 сентября.

Ранее отмечалось, что в Украине сильно испортится погода и рассказывалось, когда придут заморозки.

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