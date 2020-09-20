Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выразил свое мнение насчет увольнений в Кабинете министров. По его мнению, кадровые изменения в экономическом блоке Кабмина Украины в период утверждения госбюджета на 2021 год будут нецелесообразными.

Как передает новостной портал Завтра, Разумков отметил, что увольнения могут помешать формированию бюджета.

«Если мы говорим об общей замене Кабинета министров, я лично считаю, что это нецелесообразно делать во время бюджетного процесса», – высказал Разумков.

Спикер предупредил, что замена новыми кадрами и увольнение старых руководителей министерств экономического блока может остановить бюджетный процесс.

«Если мы говорим о финансовом блоке, также большой вопрос насколько это будет возможно с учетом того, что если там приходят новые люди, как они зайдут в этот процесс, они не скажут «мы на него не влияли, давайте переделывать все», и это может остановить процесс формирования бюджета на следующий год. А сегодня этого, на мой взгляд, нельзя допустить», – уточнил Дмитрий Разумков.

Напоминаем, что Кабмин резко сократил расходы на субсидии.

Ранее Кабмин разрешил открывать сады и школы в «красной» зоне.

Также Верховная Рада будет работать до конца каденции.