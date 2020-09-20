Леонид Кравчук, председатель украинской делегации в ТКГ в Минске, утверждает, что Российская Федерация и “представители Л/ДНР” будут блокировать всю работу ТКГ, если Верховная Рада не изменит постановление о местных выборах. Об это сообщает Суспильне.

«Россия и ОРДЛО заявляют официально, что пока не будет изменена постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы», — сообщает Кравчук.

Как передает новостной портал Завтра, постановление о местных выборах в Украине, которое Рада утвердила, предусматривает то, что местные выборы на оккупированных территориях могут произойти только в том случае, если будет произведена деоккупация, вывод всех вооруженных сил с территории Украины и восстановления контроля над границами.

В РФ считают, что постановление Рады, которое было принято, противоречит Минским договоренностям.

Напоминаем, что на оккупированных Россией территориях Крыма проходились местные выборы.

Ранее ЦИК отменила местные выборы в отдельных общинах на Донбассе.

Также Разумков заявил, что провести выборы на Донбассе невозможно.