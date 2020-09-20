Соединенные Штаты Америки, исходя из заявлений главы государства, обладают уникальным современным оружием, которое в мире еще никто не видел.

Как передает новостной портал Завтра, об этом Дональд Трамп, нынешний президент США, рассказал во время выступления в штате Северная Каролина.

«Всего за три с половиной года мы восстановили потрясающую мощь Вооруженных сил США… Мы создаем и создали оружие, которое этот мир никогда не видел!», — отметил Дональд Трамп.

По мнению самого президента Соединенных Штатов Америки, Российская Федерация и Китай, если быть точнее, то именно лидеры этих стран, Владимир Путин и Си Цзиньпин, проявляют зависть по отношею к успехам США в вопросе развития оборонной сферы.

Напоминаем, что Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию.

Также Трамп назвал СМИ своим главным конкурентом на выборах президента.

Ранее сообщалось, что результаты выборов в США станут известны не вовремя.

Сообщалось также, что главу ФБР увольняют из-за заявления о влиянии РФ на выборы в США.