В Украине вскорем времени появятся электронные рецепты на лекарственные средства. Данную информацию предоставил Минздрав.

Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщил Максим Степанов — глава министерства здравоохранения.

Неконтролируемое отпускание в Украине рецептурных лекарственных средств из аптек, что приводит к самолечению, а в следствии — ухудшению здоровья населения страны и стало главной причиной данного нововведения.

В министерстве здравоохранения сообщили, что по е-рецепты будут продавать с 2021 года препараты с содержанием наркотических веществ, инсулиновые лекарственные средства, а также иммуносупрессивные лекарственные средства. Антибиотики можно будет приобрести по данному рецепту с 2022 года, а остальные рецептурные группы лекарственных средств с 2023 года.

Ранее Минздрав назвал количество вакцин, которые есть в Украине.