Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу письмо с ядовитым рицином прислали из Канады, а его отправителем, скорее всего, была особа женского пола.

Как передает новостной портал Завтра, к данным выводам пришли представители правоохранительных органов государства.

Помимо всего прочего, такие же письма были доставлены еще в несколько правительственных учреждений штата Техас.

На данный момент правоохранительные органы проверяют другие свежие письма на наличие рицина.

Об отношению к этому прициденту представителей международных террористических организаций правительство пока не заявляет, но смеют отметить, что делать окончательные выводы в данном случае рано.

Напоминаем, что на этой неделе американскими спецслужбами был перехвачен пакет с ядом рицин, адресованный нынешнему президенту США Дональду Трампу.

Также Трамп сообщил о создании уникального оружия.

Ранее Трамп хочет перенести выборы президента США.

Сообщалось, что Байден официально стал кандидатом на пост президента США.