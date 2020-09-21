Боевики на Донбассе за последние сутки три раза нарушили режим полного прекращения огня, которые были согласованы ТКГ еще 22 июля.

В то же время, обстановка в районе операции Объединенных сил остается контролируемая, сообщает пресс-служба штаба ООС.

В районе Марьинки боевики провоцировали украинских военных выстрелами из стрелкового оружия.

Также пророссийские террористы совершили три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2. Неприцельный огонь из стрелкового оружия в сторону украинских позиций зафиксировали вблизи населенного пункта Водяное.

«Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали», — говорится в сообщении.

К счастью, боевых потерь в результате вражеских выстрелов среди бойцов ВСУ нет.

Как мы уже сообщали, пророссийские террористы на Донбассе, вопреки режиму полного прекращения огня, продолають минирование оккупированных территорий.

А также, министр обороны Андрей Таран якобы приказал штрафовать и лишать премий бойцов ВСУ за ответный огонь по террористам на Донбассе.