В Украине за сутки зафиксировано 2675 новых случаев COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заболели уже 178 353 человека.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Выздоровели пока только 78 184 человека (+672 за прошедшие сутки).
Умерли — 3583 (+26 за последние сутки).
Коронавирус в Украине — статистика по областям на 21 сентября
Винницкая обл — 5322 (+54)
Волынская обл — 6936 (+80)
Днепропетровская обл — 4118 (+136)
Донецкая обл — 2480 (+50)
Житомирская обл — 5059 (+71)
Закарпатская обл — 9189 (+35)
Запорожская обл — 2934 (+55)
Ивано-Франковская обл — 12538 (+156)
Кировоградская обл — 993 (+8)
Киев — 19758 (+275)
Киевская обл — 7880 (+136)
Львовская обл — 18518 (+201)
Луганская обл — 759 (+5)
Николаевская обл — 2551 (+82)
Одесская обл — 11610 (+188)
Полтавская обл — 1534 (+35)
Ровенская обл — 11242 (+118)
Сумская обл — 3117 (+94)
Тернопольская обл — 11439 (+192)
Харьковская обл — 15133 (+245)
Херсонская обл — 818 (+5)
Хмельницкая обл — 4823 (+192)
Черновицкая обл — 13165 (+123)
Черкасская обл — 3096 (+61)
Черниговская обл — 3341 (+78).
⚡️МОЗ повідомляє:В Україні зафіксовано 2 675 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.21 вересня (станом на…
Gepostet von Міністерство охорони здоров'я України am Sonntag, 20. September 2020
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