В Украине за сутки зафиксировано 2675 новых случаев COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заболели уже 178 353 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Выздоровели пока только 78 184 человека (+672 за прошедшие сутки).

Умерли — 3583 (+26 за последние сутки).

Коронавирус в Украине — статистика по областям на 21 сентября

Винницкая обл — 5322 (+54)

Волынская обл — 6936 (+80)

Днепропетровская обл — 4118 (+136)

Донецкая обл — 2480 (+50)

Житомирская обл — 5059 (+71)

Закарпатская обл — 9189 (+35)

Запорожская обл — 2934 (+55)

Ивано-Франковская обл — 12538 (+156)

Кировоградская обл — 993 (+8)

Киев — 19758 (+275)

Киевская обл — 7880 (+136)

Львовская обл — 18518 (+201)

Луганская обл — 759 (+5)

Николаевская обл — 2551 (+82)

Одесская обл — 11610 (+188)

Полтавская обл — 1534 (+35)

Ровенская обл — 11242 (+118)

Сумская обл — 3117 (+94)

Тернопольская обл — 11439 (+192)

Харьковская обл — 15133 (+245)

Херсонская обл — 818 (+5)

Хмельницкая обл — 4823 (+192)

Черновицкая обл — 13165 (+123)

Черкасская обл — 3096 (+61)

Черниговская обл — 3341 (+78).

⚡️МОЗ повідомляє:В Україні зафіксовано 2 675 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.21 вересня (станом на… Gepostet von Міністерство охорони здоров'я України am Sonntag, 20. September 2020

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