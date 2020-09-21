Количество больных COVID-19 в Украине будет продолжать увеличиваться, поскольку люди не придерживаются главных правил карантинных ограничений.

Тем вчременем, суточная статистика Минздрава о количестве заболеваний COVID-19 не освещает реальную ситуацию с коронавирусом в Украине, считает инфекционист Юрий Сухов, передает 24 канал.

Он уверен, что помимо официально зарегистрированных случаев, есть множество людей, которые не обращаются за медицинской помощью или получили ложноотрицательные результаты ПЦР-теста.

«Ситуация ухудшается. В ожидании сезонных респираторных инфекций имеем очень тревожную ситуацию, особенно с учетом несоблюдения людьми карантина», – рассказал инфекционист.

Сухов считает, что украинцам не нужно волноваться, что больным коронавирусом не хватит больничных коек, ведь в случае увеличения заболеваемости, будет перепрофилировано достаточное количество мест.

В то же время, в Украине может сложиться такая ситуация, что перестанет хватат медиков.

«Во-первых, врачи тоже люди и они могут заболеть. Во-вторых, работать в таких условиях достаточно трудно, особенно сложно было летом в защитных костюмах. Просто придите в стационар, оденьте костюм и походите вместе с врачом, чтобы понять насколько это сложно», — резюмировал Сухов.

Как мы уже рассказывали ранее, человек, который переболел COVID-19, опасен для окружающих три-четыре недели с начала заболевания.

Тем временем, в Украине за сутки зафиксировано 2675 новых случаев COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заболели уже 178 353 человека.