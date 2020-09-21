Министры иностранных дел Евросоюза признали Александра Лукашенко незаконно избранным президентом Беларуси.

Также еврочиновники привали провести новые выборы президента в республике, заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Все мы не признаем легитимность Лукашенко по итогам процесса, который мы считаем сфальсифицированным. Мы считаем эти выборы сфальсифицированными и не признаем их результат», – подчеркивает он.

Евроминистры поддержали призыв провести новые выборы в стране под эгидой ОБСЕ. Но в то же время, в Евросоюзе не планируют вмешиваться в дела Беларуси и настаивают на необходимости национального диалога.

Также в рамках этой встречи не удалось прийти к единому решению касательно санкций относительно белорусских чиновников.

«Этот вопрос должен быть рассмотрен главами государств и правительств в Европейском совете позднее на этой неделе», – пояснил высокий представитель ЕС.

Как мы уже рассказывали ранее, звезды российского шоу-бизнеса записали песню в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

А также, президент России Владимир Путин, США — Дональд Трамп и Беларуси — Александр Лукашенко получили Шнобелевскую премию — они показали, что во время пандемии политики влияют на жизнь и смерть больше, чем врачи и ученые.