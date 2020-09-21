Курс доллара в 2021 году удержится ниже 30 гривен — дефицит валютных поступлений в Украину будут компенсировать за счет заимствований у Международного валютного фонда.

Такое заявление в интервью «Радио Свобода» сделал министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, в 2020 году из-за локдауна на фоне пандемии COVID-19 баланс импорта-экспорта выравнивается, и в следующем он изменится в пользу импорта: «Но мы видим возможность перекрыть за счет других источников валютную недостачу».

Марченко также прокомментировал дефицит госбюджета на уровне 270 млрд гривен в госбюджете 2021 года:

«Мы считаем, что одним из источников покрытия дефицита бюджета у нас являются внешние заимствования. Это сотрудничество с МВФ, с нашими международными партнерами. Это обязательное условие для следующего года. То есть мы не рассматриваем других вариантов. Самостоятельно мы пока не готовы финансировать дефицит бюджета. Поэтому это будет приток валюты, который позволит нам профинансировать дефицит … Я не вижу особых рисков в части валютно-курсовой политики и стабильности валютно-курсовой. То есть я считаю, что динамика будет, волатильность не будет значительной и будет колебаться в нынешних границах».

Как сообщалось ранее, курс доллара в Украине продолжает расти — 21 сентября Национальный банк Украины установил курс «зеленого» на уровне 28,17 гривен.

Как сообщалось ранее, валовый внешний долг Украины вырос на 2,5 млрд долларов за второй квартал 2020 года и составил 122,8 млрд долларов.