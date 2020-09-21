В аннексированном Крыму ухудшается ситуация с водоснабжением — на днях новые ограничения ввели в населенных пунктах, которые подчиняются Алуштинскому городскому совету.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице представитель оккупационной администрации Алушты Галина Огнева.

По ее словам, ограничительные меры будут введены в Алуште, Партените и Малом Маяке:

«В ночное время с 23:00 до 05:00 в системе водопровода будет снижено давление. Вода будет, но будет идти она под низким давлением. Это временная мера, но он поможет сэкономить и не допустить ситуации полного отсутствия воды».

Огнева отметила, что в Изобильненском водохранилище остался небольшой объем воды, которого хватит только до декабря:

«Снижение давления — это экономия как минимум 10 000 кубометров в сутки — это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года».

Дорогие алуштинцы! Со среды, 23 сентября мы вводим в Алуште, Партените и Малом Маяке ограничительные меры подачи воды…. Gepostet von Галина Огнёва am Freitag, 18. September 2020

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