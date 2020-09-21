Киев в районе метро «Позняки» 21 сентября затянуло едким дымом и туманом, который возник из-за пожара на свалке.

Отметим, накануне в Дарницком районе на улице Ревуцкого произошло возгорание произошло на площади 500 м. кв.

Сегодня в ГУ ГСЧС Украины в Киеве сообщили, что из-за этого пожара, в некоторых районах столицы наблюдается значительное задымление, поскольку пожар частично перекинулся на торфяники.

«Сейчас открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления, с привлечением специальной инженерной техники. На месте от ГСЧС работают 4 пожарных автоцистерны, рукавный автомобиль и 22 пожарных», — отмечают спасатели.

Інформація щодо пожежі на сміттєзвалищі у Дарницькому районі ⤵️Станом на 08:00 21 вересня, через пожежу на… Gepostet von Головне управління ДСНС України у м.Києві am Sonntag, 20. September 2020

На побережье Одессы утром 21 сентября произошел масштабный пожар — вспыхнули курени, построенные в Черноморке на 129-м причале.

В Хмельницкой области, в селе Новоселица погиб младенец по причине возгорания пожар в частном доме, еще двоих детей, которые также находились дома во время пожара, удалось спасти.