Минские соглашения нужно поменять, прописав в них несколько новых позиций: статус России и условия проведения выборов в ОРДЛО.

Такое заявление в в интервью «Радио Свобода» сделал глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

Он, в частности, отметил, что Россия подписывает документы вместе с Украиной, но при этом ведет себя как наблюдатель, чтобы за свои поступки не отвечать. И постоянно апеллирует к тому, что проблема Донбасса – это внутренняя проблема Украины.

«Такой позиции не может быть», – уверен Леонид Кравчук. «Это надо отрегулировать», — добавил он.

Кравчук также добавил, что на ТКГ принимают многие решения, но нет четкого механизма, чтобы отслеживать их выполнение. Не определена и организация, ответственная за это.

Что касается выборов в ОРДЛО, что Кравчук уверен, в минских договоренностях надо четко прописать условия, при которых они могут состояться выборы, а при каких не могут:

«Эти возможности – они автоматически не спустятся с неба. Их надо внедрять, шаг за шагом, чтобы создать способность изменять ситуацию там».

Как сообщалось ранее, в Офисе президента считают, что единственной причиной для переноса выборов может стать ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Накануне Леонид Кравчук, председатель украинской делегации в ТКГ в Минске, утверждал, что Российская Федерация и “представители Л/ДНР” будут блокировать всю работу ТКГ, если Верховная Рада не изменит постановление о местных выборах.