Курс доллара в Украине 21 сентября достиг исторического максимума с начала 2020 года — НБУ установило стоимость доллара на уровне 28,20 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка Украины.

Это на три копейки выше, чем было установлено в предыдущий рабочий день.

Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с начала текущего года, превысила показатели 30 марта (28,1830 гривен за доллар), когда доллар резко вырос в цене с момента начала пандемии COVID-19.

Выше курс в последний раз был 13 января 2019 года — 28,27015 гривен за доллар.

Как мы уже рассказывали ранее, курс доллара в 2021 году удержится ниже 30 гривен — дефицит валютных поступлений в Украину будут компенсировать за счет заимствований у Международного валютного фонда.

А в проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год курс доллара заложен на уровне 29,1 гривны.