Солнце как источник энергии оказывает на человеческий организм огромное влияние — Солнечный ветер способен создавать на Земле магнитную нестабильность, которая вызывает изменения вязкости крови. В связи с этим физики систематически дают прогноз магнитных бурь на каждый месяц.

Своим прогнозом делятся и в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, пишет Zavtra.

Магнитные бури в сентябре — прогноз

Магнитные бури в ближайшие три дня не прогнозируются, ситуация ухудшится к концу месяца. Физики отмечают, что 25-26 сентября ожидаются магнитные возмущения, которые будут предвещать магнитную бурю — 27 сентября. Это будет слабая магнитная буря уровня G1. Затем, 28 сентября снова ожидаются магнитные возмущения.

От влияния магнитных бурь страдают люди, имеющие ССЗ (сердечно-сосудистые заболевания), ВСД (вегето-сосудистую дистонию), а также различные психические заболевания. Кроме этого, часто под воздействие магнитных бурь попадают лица, страдающие хроническими заболеваниями (особенно, если они связаны с дыхательной системой или опорно-двигательным аппаратом). Больнее всего такое влияние отражается на детях и пожилых людях. Как пережить неблагоприятные дни.

Ученых беспокоит обширное и развивающееся явление, называемое Южноатлантической аномалией (ЮАА), которое сравнивают с «вмятиной» в магнитном поле Земли или «выбоиной в космосе». В NASA заявили, что аномалия не влияет на жизнь на Земле, но сказывается на работе космических кораблей (включая Международную космическую станцию).