Во время обыска у менеджера «Укрзализныци», которого подозревают в причастности к коррупции в сфере контейнерных перевозок, в холодильнике обнаружили «заначку» на 1,2 миллиона гривен.

Подробности сообщаются на сайте СБУ.

Как было установлено, в одесском филиале ПАО «Укрзализныця» действовала коррупционная схема контейнерных перевозок. Оперативники установили, что должностные лица искусственно создали для филиала «Укрзализныци» заведомо невыгодные условия курсирования регулярных контейнерных поездов.

Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов. В дальнейшем такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала эту часть рынка.

СБУ зафиксировали вывод в тень через фиктивные фирмы более 4 миллионов гривен, которые были присвоены организаторами и участниками противоправной схемы.

В ходе обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях Укрзализныци и офисе коммерческой структуры сотрудники СБУ обнаружили оригиналы печатей фиктивных фирм, черновую бухгалтерию и материалы переписки фигурантов. А также денежные средства на сумму 1,2 миллиона гривен, которые лежали в холодильнике среди продуктов.

Как мы уже рассказывали ранее, вчера во Львове правоохранители задержали начальника железнодорожной станции регионального филиала «Львовская железная дорога» во время получения неправомерной выгоды.

А начальник управления ГФС Тернопольской области попался на получении взятки в размере 37 тысяч долларов. Это составляет более 1 миллиона гривен.