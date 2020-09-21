Шесть регионов Украины демонстрируют прирост количества заболевших COVID-19.

И антирейтинг, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, возглавляет Киев, где 20 сентября диагноз коронавирусная инфекция (COVID-19) подтвердили у 275 человек.

«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве – 275, Харьковской области – 245, Львовской области – 201, Тернопольской области – 192, Одесской области 188, Ивано-Франковской области – 156», – рассказал Степанов.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 20 сентября, зафиксировано 2675 новых случаев COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заболели уже 178 353 человека. Выздоровели пока только 78 184 человека. Умерли — 3583.

Медики из Калифорнийского университета говорят, что ношение медицинской маски укрепляет иммунитет к COVID-19.

Министерство здравоохранения накануне обновило список стран с самой сложной эпидемиологической ситуацией. По состоянию на 21 сентября, в списке 47 стран (членов ВОЗ).