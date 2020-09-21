Медики из Калифорнийского университета говорят, что ношение медицинской маски укрепляет иммунитет к COVID-19.

Об этом говорится в журнале New England Journal of Medicine. По словам врачей, маска уменьшает дозу вируса, которую может получить здоровый человек.

Отметим, доза вируса, который попадает в организм, является одним из ключевых факторов, который определяет тяжесть заболевания. Чем больше вируса проникает в организм, тем сильнее будет иммунный ответ или, другими словами, симптомы COVID-19: лихорадка, кашель, потеря обоняния и так далее.

«Поскольку маска пропускает небольшое количество вирусных частиц, у человека больше шансов на то, что заболевание будет протекать без симптомов. И этого может быть достаточно, чтобы защитить пациента от заражения SARS-CoV-2 в будущем», — говорится в материале.

Добавим, исследователи подчеркивают, что выводы о способности бессимптомной инфекции сгенерировать хороший иммунитет для защиты от коронавируса предварительны.

В Украине за сутки зафиксировано 2675 новых случаев COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заболели уже 178 353 человека.

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