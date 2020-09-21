Амнистия боевиков на Донбассе не будет всеобщей.

Такое заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделал министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников.

По его словам, амнистия не коснется военных преступников, мародеров, психопатов: «Кто совершил военные преступления, геноцид против человечества – им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание не только в соответствии с украинскими законами, но и со всеми международными конвенциями».

Вместе с тем он отметил, что объявление амнистии участникам вооруженного конфликта на почве сепаратизма является стандартной международной практикой:

«Поэтому не надо бояться слова амнистия, вокруг которого много риторики и переживаний. Амнистия должна быть, амнистия постоянно применяется, мы изучаем 260 конфликтов на планете Земля, которые происходили. И каждый раз амнистию официальное правительство потом применяет».

Напомним, накануне глава МВД Арсен Аваков раскритиковал идею заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о полной амнистии пророссийских боевиков на Донбассе.

А в Рада заявляли, что не рассматривают вариант амнистии для боевиков на Донбассе.