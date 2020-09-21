Рождество Пресвятой Богородицы отмечается православными 21 сентября. В этот день, согласно преданию, на свет появилась Мария — мать Иисуса Христа.

Zavtra напоминает, что Рождество Пресвятой Богородицы — является первым двунадесятым праздником церковного года у православных христиан.

Родителями Марии были святые Иоаким и Анна. В один из праздников мужчина отправился в храм, чтобы принести жертву. Но ему было отказано и он был обречен на неимение детей. Иоаким с супругой были безутешны. Но, чтобы им был дарован ребенок, они стали молиться. Долго и старательно. И вскоре ангел явился к ним с благой вестью — что у них будет дочь. Девочку назвали Марией. В знак благодарности счастливые родители дали слово, что всю свою жизнь она посвятит служению Богу.

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О чем молятся в день Рождества Пресвятой Богородицы

о излечении от болезни,

о мире в семье,

о рождении ребенка,

об избавлении от нищеты,

о защите от врагов,

о поддержке в тяжелой ситуации,

о помощи тем, кто защищает Родину,

чтобы она помогла направить на правильный жизненный путь.

Что можно и нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

нельзя ссориться,

нельзя отзываться или думать о ком-либо плохо,

совершать зло — оно вернется, причем в двойном объеме,

нельзя тяжело работать, в том числе по дому или в огороде,

запрещается шить и вязать, брать в руки ножницы или ножи (еду рекомендовано ломать руками),

нельзя отказывать в помощи тем, кто об этом попросит,

не рекомендовано надевать неудобную или новую обувь; считается, что натертые сегодня мозоли будут сулить проблемы, болезни и неудачи.