Рождество Пресвятой Богородицы отмечается православными 21 сентября. В этот день, согласно преданию, на свет появилась Мария — мать Иисуса Христа.
Zavtra напоминает, что Рождество Пресвятой Богородицы — является первым двунадесятым праздником церковного года у православных христиан.
Родителями Марии были святые Иоаким и Анна. В один из праздников мужчина отправился в храм, чтобы принести жертву. Но ему было отказано и он был обречен на неимение детей. Иоаким с супругой были безутешны. Но, чтобы им был дарован ребенок, они стали молиться. Долго и старательно. И вскоре ангел явился к ним с благой вестью — что у них будет дочь. Девочку назвали Марией. В знак благодарности счастливые родители дали слово, что всю свою жизнь она посвятит служению Богу.
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О чем молятся в день Рождества Пресвятой Богородицы
о излечении от болезни,
о мире в семье,
о рождении ребенка,
об избавлении от нищеты,
о защите от врагов,
о поддержке в тяжелой ситуации,
о помощи тем, кто защищает Родину,
чтобы она помогла направить на правильный жизненный путь.
Что можно и нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы
нельзя ссориться,
нельзя отзываться или думать о ком-либо плохо,
совершать зло — оно вернется, причем в двойном объеме,
нельзя тяжело работать, в том числе по дому или в огороде,
запрещается шить и вязать, брать в руки ножницы или ножи (еду рекомендовано ломать руками),
нельзя отказывать в помощи тем, кто об этом попросит,
не рекомендовано надевать неудобную или новую обувь; считается, что натертые сегодня мозоли будут сулить проблемы, болезни и неудачи.