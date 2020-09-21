Соединенные Штаты Америки призвали Россию прекратить войну на Донбассе, освободить всех узников Кремля и вернуть аннексированный Крым.

Жесткое обращение опубликовало американское посольство в Украине в честь Всемирного дня мира.

Так, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что США прилагают все дипломатические усилия, чтобы Россия прекратила конфликт на востоке Украины.

«Во Всемирный день мира мы призываем Россию сделать выбор в пользу мира. Украинцы, как и люди во всем мире, хотят прожить свою жизнь в мире и с полным признанием своих прав. Пока Россия не прекратит конфликт, который она вызвала и поддерживает на Донбассе, и полностью не выйдет с Донбасса и из Крыма, украинцы не могут наслаждаться миром, который заслуживают», — указано в заявлении.

Как мы уже рассказывали ранее, СБУ блокировала деятельность «ботофермы», которая использовалась Россией для распространения деструктивной информации.

В частности, для воздействия на электоральные настроения украинцев накануне местных выборов кураторы распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической вражды и пропаганды сепаратизма.

А также, Российская Федерация и “представители Л/ДНР” будут блокировать всю работу ТКГ, если Верховная Рада не изменит постановление о местных выборах