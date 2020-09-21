Украинское правительство приняло постановление об организации и проведении местных выборов, которые запланированы на октябрь во время карантина.

Подробности сообщает пресс-служба ЦИК на своей странице в Facebook.

Новое постановление определяет условия их проведения на участках, а также требования и рекомендации к избирателям. А людей без масок не будут допускать к голосованию.

Например, на участках столы будут без скатертей, также там обустроят отделенную кабину с урной для избирателей с признаками респираторного заболевания.

«Кроме паспорта, теперь обязательной будет и маска. Ее нужно снять только чтобы член комиссии идентифицировал вас. Советуем захватить и ручку. Дистанция 1,5 метра и температурный скрининг на входе», — сообщает ЦИК.

А для избирателей с признаками респираторного заболевания в помещении будет отдельная кабинка и ящик для голосования.

Избиратель, который находится на самоизоляции или обсервации сможет голосовать по месту пребывания.

«Для этого нужно будет подать заявление в участковую избирательную комиссию», — добавили в ЦИК.

Как мы уже рассказывали ранее, СБУ заблокировала деятельность «ботофермы», которая использовалась Россией для распространения деструктивной информации.

В частности, для воздействия на электоральные настроения украинцев накануне местных выборов кураторы распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической вражды и пропаганды сепаратизма.

Тем временем, в Офисе президента говорят, что единственной причиной для переноса выборов может стать ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19.