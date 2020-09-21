Украинец попытался инсценировать свою смерть и получить 26 млн злотых страховых компенсаций. Однако, правоохранители задержали горе-афериста.

Подробности сообщает издание dziennik.pl.

Так, в конце октября прошлого года мать задержанного украинца обратилась в более чем десяток страховых компаний в Польше, за компенсацией после смерти сына, который является гражданином Украины.

Его страховой полис был на общую сумму почти 26 млн злотых.

Мать афериста заявила, что ее сын погиб в июле 2019 в результате несчастного случая. Он якобы выпал за борт лодки во время столкновения в Киевском водохранилище с другой лодкой.

Она предоставила документы, в которых указано, что ее сын утонул. А тело якобы было найдено два месяца спустя и было кремировано на следующий день.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной экономической преступностью установлено, что в период с октября 2018 году до января 2019 Евгений П. заключил договоры страхования жизни в двадцати страховых компаниях.

Они установили, что мужчина получил польское гражданство в декабре 2018 года и использует польские документы в качестве Eugeniusz P., о чем сообщал ни одну страховую компанию.

Выяснилось, что якобы «погибший» украинец путешествовал в то время, когда должен был мертв. По польским документам он посетил Украину, Великобританию, Турцию и Кипр.

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