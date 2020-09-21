На побережье Одессы утром 21 сентября произошел масштабный пожар — вспыхнули курени, построенные в Черноморке на 129-м причале.

Подробности сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Сообщения о пожаре поступили спасателя в районе 6 утра. По прибытию к месту вызова пожарно-спасательного отделения горели уже 4 домика на причале клуба любителей спортивного рыболовства.

«В связи с угрозой распространения огня на соседние сооружения из-за порывов ветра был объявлен повышенный номер вызова пожарно-спасательных подразделений. Спасатели локализовали пожар в 7:09, ликвидировали в 08:05. Погибших и пострадавших нет», — говорят в спасательной службе.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. Отметим, такие пожары сложно оперативно потушить, ведь, как правило, наблюдается сильное задымление, до водоисточников далеко, район хаотично застроен, владельцы домиков держат у себя газовые баллоны.

В этот раз огонь охватил 800 кв. м.

СМИ напоминают, что это далеко не первый пожар в куренях. Домики-самострои на причале №129 в прошлый раз выгорели в октябре 2018 года. Кроме того, в начале 2020 года также горели курени у Дачи Ковалевского.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

В Хмельницкой области, в селе Новоселица погиб младенец по причине возгорания пожар в частном доме, еще двоих детей, которые также находились дома во время пожара, удалось спасти.