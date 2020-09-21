В оккупированном Крыму 29 населенных пунктов остались без воды из-за того, что засуха привела засыханию скважин. Пострадавшие поселки перевели на режимное водоснабжение и начали подвозить воду.

Подробности сообщает так называемый «глава» «Воды Крыма» Владимир Баженов, передают «Крым.Реалии».

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды в связи с тем, что дебет в скважинах, скажем так, исчез. Но я все равно планирую какое-то количество машин с емкостями к завтрашнему дню перетащить в Симферопольский филиал, чтобы ими подстраховать районы, в которые не смогут дотянуться мои коллеги», – заявил представитель оккупантов

В настоящее время неизвестно, о каких конкретно населенных пунктах идет речь.

Тем временем, уже с начала сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах в связи с засухой и обмелением водохранилищ начался жесткий этап ограничений подачи воды.

Как мы уже рассказывали ранее, в аннексированном Крыму ухудшается ситуация с водоснабжением — на днях новые ограничения ввели в населенных пунктах, которые подчиняются Алуштинскому городскому совету.

Тем временем, государственное бюро расследований установило причины и условия аннексии Крыма.